Иллюстратор для криптосайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Ищу иллюстратора для создания 4-5 иллюстраций для минималистичного криптосайта.

Иллюстрации должны вписываться в стилистику сайта.

По текстуре нужен эффект шума с точками/распылением.

Бюджет до 20тыс.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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