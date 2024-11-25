Шукаємо графічного дизайнера, який майстерно володіє Photoshop і має досвід у створенні інфографіки. Робота віддалена, повна зайнятість з понеділка по п’ятницю. Обов’язки включають створення графічних матеріалів для продуктової лінійки та ведення звітності. Стабільні виплати, бонуси та можливості професійного зростання.
Создать картинки для Figma
Нужно создать идентичные макеты картинок как тут - https://prnt.sc/tL64WUk7pS37 и https://prnt.sc/BUSAmEqG9vss для Figma. Чтобы можно было удобно менять номер версии в картинках.
В заявке указывайте ценник пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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