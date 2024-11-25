Создать картинки для Figma

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Закрыт4 заявки250 просмотров

Нужно создать идентичные макеты картинок как тут - https://prnt.sc/tL64WUk7pS37 и https://prnt.sc/BUSAmEqG9vss для Figma. Чтобы можно было удобно менять номер версии в картинках.

В заявке указывайте ценник пожалуйста.

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