Разработка дизайна и визуализаций

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Ищу дизайнера, который разработает дизайн и сделает визуализации.

Готово планировочное решение, план монтажа/демонтажа, расстановка мебели.

Чертежи и подбор мебели не нужны.

Нужен дизайн и визуализация этого дизайна.

Также необходима работа с заказчиком.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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