Требуется создать иллюстрацию для соцсетей с ярким и динамичным стилем. На фоне разместить год '2025', а по центру указать дату '02/01' с соответствующим днем недели. Включить татуировки на руке, уделив особое внимание логотипу 'SBZ'. Также добавить надпись 'Coming Soon', гармонично вписывая ее в композицию.