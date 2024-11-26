Требуется графический дизайнер для создания иллюстраций и визуального контента для социальных сетей и рекламных материалов. Необходим опыт от 2-х лет, знание Adobe Creative Suite, креативность и умение работать в срок. Работа в команде с маркетологами и копирайтерами. Бюджет обсуждается.
Принты для футболок на темы мироздания, сознания, йоги, вег и с юмором
Требуется создание принтов для футболок на следующий темы: мироздания, возвышение сознания, вегетарианство, йога, духовное жизнь, смысл жизни, семья, дети, юмор и т.д.
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