Инфографика

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок73 просмотра

необходимо сделать четкую инфографику для карточки товара

https://www.ozon.ru/product/detektor-dronov-i-obnaruzhivatel-bpla-1648894682/

Все подробности исполнителю

OzonСоздание инфографики
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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