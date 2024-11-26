Требуется разработать этикетки для натуральной косметики в простом и светлом стиле. Для кленсера нужно 4 варианта с одинаковым дизайном, для мыла - 3 вида с изменением текста и фона. Также необходим общий лист с этикетками и редактируемый формат дизайна для будущих правок.