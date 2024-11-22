Создать дизайн этикетки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок51 просмотр

Необходимо разработать этикету по заданным параметрам , есть шаблон , под который примерно необходимо подбить и доработать.

Сфера пчеловодство

Ваша стоимость за работу обсуждается

Дизайн объектов
5 месяцев назад
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