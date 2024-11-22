Ищется дизайнер для создания обложки песни с фотореалистичным человеком, дорисованным с помощью нейросети. Задача – добиться стильного и гармоничного результата. Необходимо представить примеры выполненных работ и указать сроки выполнения. Бюджет обсуждается.
Создать дизайн этикетки
Необходимо разработать этикету по заданным параметрам , есть шаблон , под который примерно необходимо подбить и доработать.
Сфера пчеловодство
Ваша стоимость за работу обсуждается
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