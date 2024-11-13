Дизайнер для разработки мерча

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Закрыт1 заявка8 просмотров

Ищу дизайнера для разработки мерча.

Задачи: разработка дизайна футболки/худи под наше тз, изначальный макет нужен уже сегодня.

Необходим специалист с опытом.

Отклик с портфолио и стоимостью услуги в ЛС.

Дизайн одежды
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Александра
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад