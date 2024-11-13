Необходимо оформить чек-лист в краткие сроки, желательно за один день. Ищется опытный дизайнер, который сможет представить примеры своих работ. Креативный и быстрый подход приветствуется.
Дизайнер для разработки мерча
Ищу дизайнера для разработки мерча.
Задачи: разработка дизайна футболки/худи под наше тз, изначальный макет нужен уже сегодня.
Необходим специалист с опытом.
Отклик с портфолио и стоимостью услуги в ЛС.
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