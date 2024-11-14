Требуется дизайнер для маркетингового агентства

Я ищу дизайнера для маркетингового агентства на постоянной основе.

Основные задачи: создание айдентики, дизайн ленты и постов в Instagram, обложки для хайлайтов и сторис, дизайн обложек для подкастов на YouTube и коммерческого предложения.

Также потребуется выполнить тестовое задание — задизайнить первый пост для Instagram.

Оплата обсуждаема.

Пожалуйста, свяжитесь в ЛС, прислав портфолио.