Требуется дизайнер для маркетингового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки12 просмотров

Я ищу дизайнера для маркетингового агентства на постоянной основе.

Основные задачи: создание айдентики, дизайн ленты и постов в Instagram, обложки для хайлайтов и сторис, дизайн обложек для подкастов на YouTube и коммерческого предложения.

Также потребуется выполнить тестовое задание — задизайнить первый пост для Instagram.

Оплата обсуждаема.

Пожалуйста, свяжитесь в ЛС, прислав портфолио.

Дизайн обложекДизайн постов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Илона
 
28 лет
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