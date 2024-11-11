Дизайнер для разработки этикеток на профессиональную косметическую линию

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Закрыт4 заявки17 просмотров

Я ищу дизайнера для разработки этикеток на профессиональную косметическую линию. Обязателен опыт работы в данной сфере. Пожалуйста, отправьте свое портфолио в личные сообщения. Мошенников прошу не беспокоить.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Тина
 
24 года
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#1
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