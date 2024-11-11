Ищется креативный дизайнер упаковки для разработки уникальной концепции и оформления упаковки бренда женской одежды. Необходимо создать дизайн коробок, наклеек, блокнотов, открыток и тканевых мешочков. Опыт работы в fashion или beauty и навыки работы с Adobe Illustrator и Photoshop обязательны. Взаимодействие с маркетингом и производителями также требуется.