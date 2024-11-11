Необходимо создать дизайн для 8 инфо стендов размером 120х83 см. Каждый стенд должен содержать текст и 4 картинки, оформленных каймой в виде георгиевской ленты. В верхнем углу расположить эмблему университета, фон стендов должен быть спокойным, предпочтительно бежевого цвета. Примеры дизайна предоставлены.
Дизайнер для разработки этикеток на профессиональную косметическую линию
Я ищу дизайнера для разработки этикеток на профессиональную косметическую линию. Обязателен опыт работы в данной сфере. Пожалуйста, отправьте свое портфолио в личные сообщения. Мошенников прошу не беспокоить.
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