Дизайн обложек для YouTube-канала

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Закрыт4 заявки33 просмотра

Ищу дизайнера обложек для YouTube-канала «Ортодонт Котунова».

Стиль — минимализм и дорогой шик в духе 12 Storeez.

Присылайте портфолио, если есть такие работы.

Стоимость: 1-2 тыс за одну обложку.

В месяц 8 обложек для горизонтальных видео.

Работы присылайте мне в личку.

YouTubeДизайн обложек
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Матвей
 
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Илья
 
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Михаил
 
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Евгений
 
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18 часов назад
4 отзыва
6 месяцев назад