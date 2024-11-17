Требуется разработка обложки для сборника задач по олимпиаде Femo International для учеников 1-5 классов. Дизайн должен быть выполнен в детском стиле с элементами математики. Размеры обложки указаны во вложении.
Дизайн обложек для YouTube-канала
Ищу дизайнера обложек для YouTube-канала «Ортодонт Котунова».
Стиль — минимализм и дорогой шик в духе 12 Storeez.
Присылайте портфолио, если есть такие работы.
Стоимость: 1-2 тыс за одну обложку.
В месяц 8 обложек для горизонтальных видео.
Работы присылайте мне в личку.
Заявки фрилансеров
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