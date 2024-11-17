Дизайн обложек для YouTube-канала

Требуется разработать рекламный макет размером 1080x1080 с фоном и элементами, точно повторяющими референсы. В центре разместить 3D-кеглю с микрофоном и подарочной коробкой, а также объемные заголовки. Шары должны содержать текст и быть увеличены для длинных надписей. Внизу разместить текст с призывом к действию.