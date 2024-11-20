Дизайн подписи на футболке

Я ищу дизайнера, который хорошо разбирается в типографике и может помочь мне обыграть подпись на футболке. Главные требования: опыт в дизайне футболок и чувство стиля. Нужно создать оригинальный и привлекательный дизайн, который будет гармонично смотреться на одежде.