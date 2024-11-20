Дизайн подписи на футболке

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  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки10 просмотров

Я ищу дизайнера, который хорошо разбирается в типографике и может помочь мне обыграть подпись на футболке. Главные требования: опыт в дизайне футболок и чувство стиля. Нужно создать оригинальный и привлекательный дизайн, который будет гармонично смотреться на одежде.

Дизайн одежды
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
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5 месяцев назад