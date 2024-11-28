Коммуникация, быстрая, правки качественно и в срок. Отрисовали по ходу не совсем, то что я представляла вначале, но конечный вариант мне даже больше понравился чем исходник. Рекомендую как ответственного исполнителя, если потребуется обращусь не задумываясь, еще раз.