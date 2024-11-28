Дизайн макет флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок47 просмотров

Для клиники с двумя филиалами необходимо отрисовать флаер.

Одна сторона будет одинаковой для обоих филиалов.

Вторая сторона будет отличаться логотипом и контактными данными.

по итогу требуется три поверхности.

Исходники предоставлю. прилагаю, схему того, что хотелось бы получить. готова рассмотреть другие варианты.

5 месяцев назад
maramina
Марина 
42 года
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$10
2 дня
Escrow
Коммуникация, быстрая, правки качественно и в срок. Отрисовали по ходу не совсем, то что я представляла вначале, но конечный вариант мне даже больше понравился чем исходник. Рекомендую как ответственного исполнителя, если потребуется обращусь не задумываясь, еще раз.
Спасибо Марине за сотрудничество Вежливость и терпеливые ответы на уточняющие вопросы, быстрая оплата в срок

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