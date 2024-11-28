Обложку для журнала про красивых девушек аналог PlayBoy

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки61 просмотр
#1$6

Нужно из фотографии сделать обложку для журнала про девушек, проработать дизайн обложки и какие то тексты . вот фото из которого надо делать обложку

Дизайн обложек
5 месяцев назад
militaryholding
32 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 месяцев назад
Спасибо за сотрудничество!
Победа в конкурсе

Заявки фрилансеров

Фаддей
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 месяцев назад
#1
Дизайн продукции
Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад