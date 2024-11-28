Требуется разработать планер для частной школы, учитывая примеры дизайна, предоставленные в личном сообщении. Ожидается создание уникального и функционального продукта, соответствующего потребностям учебного заведения.
Обложку для журнала про красивых девушек аналог PlayBoy
Нужно из фотографии сделать обложку для журнала про девушек, проработать дизайн обложки и какие то тексты . вот фото из которого надо делать обложку
Победитель конкурса
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