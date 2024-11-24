Дизайн обложек для книг

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Закрыт3 заявки28 просмотров

Мне нужен дизайнер, который специализируется на создании обложек для книг.

Обложки должны быть современные, цепляющие глаз и разнообразные, чтобы не чувствовалось вмешательство одной руки.

Дизайнер должен быть готов работать с нуля, используя как свои иллюстрации, так и AI инструменты.

Работы много, требуется параллелить процессы.

Оплата в евро или через PayPal.

Прошу присылать ссылки на портфолио на почту.

Дизайн обложек
5 месяцев назад
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