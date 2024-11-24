Дизайн обложек для книг

Мне нужен дизайнер, который специализируется на создании обложек для книг.

Обложки должны быть современные, цепляющие глаз и разнообразные, чтобы не чувствовалось вмешательство одной руки.

Дизайнер должен быть готов работать с нуля, используя как свои иллюстрации, так и AI инструменты.

Работы много, требуется параллелить процессы.

Оплата в евро или через PayPal.

Прошу присылать ссылки на портфолио на почту.