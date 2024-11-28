Дизайнер для оформления прайс листа

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Я ищу дизайнера для оформления прайс листа на 7 страниц.

Задачи включают разработку двух вариантов оформления прайс листа по техническому заданию и предоставление их в формате PDF, а также в редактируемом формате.

Требования: опыт работы от 1 года, наличие примеров выполненных работ.

Срок исполнения: 3 дня.

Оплата по договоренности.

5 месяцев назад
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Мане
 
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