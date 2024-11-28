Требуется дизайнер, который умеет работать в Canva. Основная задача заключается в добавлении текста на готовые иллюстрации и рисунки. Задача срочная, необходима оперативность и креативный подход.
Дизайнер для оформления прайс листа
Я ищу дизайнера для оформления прайс листа на 7 страниц.
Задачи включают разработку двух вариантов оформления прайс листа по техническому заданию и предоставление их в формате PDF, а также в редактируемом формате.
Требования: опыт работы от 1 года, наличие примеров выполненных работ.
Срок исполнения: 3 дня.
Оплата по договоренности.
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