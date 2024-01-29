Дизайнер для работы в канве

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки153 просмотра

Срочно нужен дизайнер, который работает в канве.

Необходимо на готовые картинки добавить текст.

Canva
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Мане
 
22 года
год в сервисе
Была
час назад
51 отзыв
5 месяцев назад
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Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
1 отзыв
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Алексей
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад