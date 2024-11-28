Фото и видео фш нужен

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Закрыт4 заявки152 просмотра

нужен фотошоп на скринах ( изменить времч смс ) , также фш на видео ( убрать водные знаки ) , также нужно форматировать видео в кружочки от тг , срочно ищу исполнителя , примерно 10 скринов и фш на них, 10 видео убрать водные знаки , и 5 видео переворматировать в кружочек от тг

Обработка видеоОбработка фотографий
5 месяцев назад
guest_1732531438722
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