Монтаж видео длительностью 9 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок26 просмотров

Ищу видеомонтажера для создания ролика длительностью 9 минут.

Есть референс и подробный сценарий.

Требования: опыт работы с монтажом видео; умение работать по референсам и сценариям; креативность и внимание к деталям.

Подробности в ЛС, прикрепите примеры своих работ (кейсы).

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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