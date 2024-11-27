Требуется видеомонтаж ролика продолжительностью от 12 до 18 минут в стиле YouTube-канала CaspianReport. Использовать аудиодорожку и текстовый сценарий. Язык звука и визуализации - русский. Бюджет составляет $20 за минуту видео.
Монтаж видео длительностью 9 минут
Ищу видеомонтажера для создания ролика длительностью 9 минут.
Есть референс и подробный сценарий.
Требования: опыт работы с монтажом видео; умение работать по референсам и сценариям; креативность и внимание к деталям.
Подробности в ЛС, прикрепите примеры своих работ (кейсы).
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