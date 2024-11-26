Доброе утро! Мы — молодая команда, создающая видео для международных брендов. Растем и готовы помочь тебе развиваться! Мы предлагаем:

- Удалённая работа.

- Гайды и понятные ТЗ.

- Работа с международными проектами.

- Оплата $15-20 за минутное видео (от 20 видео в месяц).

Мы ожидаем:

- Монтаж в Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve или Final Cut.

- Чувство стиля и внимательность к деталям.

- Базовые навыки работы с масками и графикой.

Оплата раз в месяц на рублевую карту или в криптовалюте.