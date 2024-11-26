Ищу монтажера, вертикальный формат

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок34 просмотра

Доброе утро! Мы — молодая команда, создающая видео для международных брендов. Растем и готовы помочь тебе развиваться! Мы предлагаем:

- Удалённая работа.

- Гайды и понятные ТЗ.

- Работа с международными проектами.

- Оплата $15-20 за минутное видео (от 20 видео в месяц).

Мы ожидаем:

- Монтаж в Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve или Final Cut.

- Чувство стиля и внимательность к деталям.

- Базовые навыки работы с масками и графикой.

Оплата раз в месяц на рублевую карту или в криптовалюте.

Adobe After EffectsAdobe Premiere ProМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Платон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
22 года
год в сервисе
Был
9 дней назад
5 месяцев назад
Юлия
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Вензы
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад