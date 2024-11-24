Смонтировать 10 рилсов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок111 просмотров

Я ищу монтажёра, который сможет смонтировать 10 рилсов.

Примеры работ я пришлю в личные сообщения.

Оплата составляет 10.000р.

Есть возможность дальнейшего сотрудничества.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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