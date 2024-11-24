Необходимо сделать видеомонтаж похожего видео в тематике казино, добавив яркие элементы и улучшив визуальную составляющую. Ожидается качественное исполнение и соответствие тематике.
Смонтировать 10 рилсов
Я ищу монтажёра, который сможет смонтировать 10 рилсов.
Примеры работ я пришлю в личные сообщения.
Оплата составляет 10.000р.
Есть возможность дальнейшего сотрудничества.
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