Смонтировать 10 рилсов

Ищется монтажёр Reels для выполнения задач по созданию 10 динамических рилсов в месяц по готовым сценариям. Кандидаты должны обладать опытом и навыками в видеомонтаже. Условия сотрудничества будут обсуждаться индивидуально. Портфолио и стоимость за рилс требуются для рассмотрения.