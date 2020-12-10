Нужен быстрый и качественный монтаж видеороликов?
Готов взяться в любое время за ваш проект. Имеется большой опыт в данной сфере, большая база стоковых футажей и различных видеоэффектов. Создавал корпоративные ролики для Google, работал с многими Youtube каналами. Имеются примеры создания роликов под озвучку. Если вас что-то не устроило, то всегда внесу правки. Множество примеров и отзывов сможете увидеть у меня в профиле.
Контакт для связи t.me/Egor98797
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена отлично и очень быстро. учитываются все пожелания заказчика
Ответный отзыв
Все отлично!
$30
10 баллов
3 года назад
все ок
Ответный отзыв
Все предоставил со своей стороны.
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо Егору! Справился отлично. Пунктуальность, терпение, профессионализм. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично.Рекомендую!
$35
10 баллов
3 года назад
Замечательный исполнитель, всё качественнои в срок. Давал профессиональные и конструктивные советы. Исполнение на высоте. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи. Отвечал на все вопросы. Рекомендую!!
$17
10 баллов
3 года назад
качественно, в срок, отличная коммуникация. рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата в срок, четкое тз. Рекомендую!
Видеомонтаж
18 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга