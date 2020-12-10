Нужен быстрый и качественный монтаж видеороликов?

Готов взяться в любое время за ваш проект. Имеется большой опыт в данной сфере, большая база стоковых футажей и различных видеоэффектов. Создавал корпоративные ролики для Google, работал с многими Youtube каналами. Имеются примеры создания роликов под озвучку. Если вас что-то не устроило, то всегда внесу правки. Множество примеров и отзывов сможете увидеть у меня в профиле.

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