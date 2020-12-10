Egor9782

Егор Шевченко Egor9782

 
30 летРоссия/Тверь
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Нужен быстрый и качественный монтаж видеороликов?

Готов взяться в любое время за ваш проект. Имеется большой опыт в данной сфере, большая база стоковых футажей и различных видеоэффектов. Создавал корпоративные ролики для Google, работал с многими Youtube каналами. Имеются примеры создания роликов под озвучку. Если вас что-то не устроило, то всегда внесу правки. Множество примеров и отзывов сможете увидеть у меня в профиле.

Контакт для связи t.me/Egor98797

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_16164819499936
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать субтитры в видео
Работа выполнена отлично и очень быстро. учитываются все пожелания заказчика
Все отлично!
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
3 года назад
Монтаж видеоролика
все ок
Все предоставил со своей стороны.
Ответный отзыв
sudo_BY
33 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Редактирование видео
Спасибо Егору! Справился отлично. Пунктуальность, терпение, профессионализм. Рекомендую!
Все отлично.Рекомендую!
Ответный отзыв
isralaw14
45 летИзраиль
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Монтаж видеролика
Замечательный исполнитель, всё качественнои в срок. Давал профессиональные и конструктивные советы. Исполнение на высоте. Рекомендую
Отличный заказчик, всегда был на связи. Отвечал на все вопросы. Рекомендую!!
Ответный отзыв
guest_16021723603183
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
3 года назад
Монтаж видео из отпуска в один ролик, цветокоррекция, звук коррекция
качественно, в срок, отличная коммуникация. рекомендую.
Оплата в срок, четкое тз. Рекомендую!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
18 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга