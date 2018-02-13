Необходимо установить и настроить Bind как частный DNS сервер на CentOS7 для работы в локальной сети. Настройка должна учитывать разрешенные IP-адреса. Кроме того, требуется оставить файл с кратким описанием использованных команд для практической помощи. Работа не срочная, возможно, будут дополнительные задания.