Необходимо установить и настроить Bind как частный DNS сервер на CentOS7 для работы в локальной сети. Настройка должна учитывать разрешенные IP-адреса. Кроме того, требуется оставить файл с кратким описанием использованных команд для практической помощи. Работа не срочная, возможно, будут дополнительные задания.
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