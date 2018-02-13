sudo_BY

Алексей sudo_BY

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Egor9782
Егор 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Редактирование видео
Все отлично.Рекомендую!
Спасибо Егору! Справился отлично. Пунктуальность, терпение, профессионализм. Рекомендую!
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hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Проанализировать "договор долевого участия"
Спасибо Алексею за мгновенную щедрую оплату) оперативную связь. Всем рекомендую сотрудничество с заказчиком! Все очень положительно)))
Спасибо Александре за отличную работу! Быстро, ясно, по существу! Рекомендую очень! Буду обращаться!
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