Xl2tpd CentOS 6 не коннектит

Веб мастер жалуется на безопасность сайта так же при посещении (иногда пишется что опасный..) так же есть какая то рассылка с сайта и какая фигня... сайт на джумле надо исправить и убрать "дыры" http://citycarrier.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Собственно все в названии. Логи пустые. Вообще не вывожу в чем дело. дебаг включен.
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