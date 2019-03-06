Xl2tpd CentOS 6 не коннектит

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Добрый вечер.

Собственно все в названии. Логи пустые. Вообще не вывожу в чем дело. дебаг включен.

CentOS
5 лет назад
sudo_BY
33 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад