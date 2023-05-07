Здравствуйте. Задача вот в чем: Есть сайт на ruby on rails. Когда пользователь регистрируется, надо вызвать api нашего сервиса рассылок (justclick.ru). И пользователю должно отправиться письмо для подтверждения email. Когда пользователь подтвердил email, надо получить об этом событии уведомление от ...