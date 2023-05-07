Есть сверстанные рабочие компоненты работающего интернет-магазина на ReactJS, используются на платформе kiiiosk.store: Искохдники - https://github.com/merchantly/front-public StoryBook - https://merchantly.github.io/front-public/ Нужно из них верстку перенести на liquid-шаблоны Крайне желательно при этом использовать те-же стили и ...
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- $1000HTML-верстка3 заявкиЗакрытмесяц назад
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы: Регистрация и Профили пользователей: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Интернет-магазин цифровой продукции с допольнительными функциями по типу "премиум подписок", реферальной системы, скидочной системой и скидочными лимитами. Front рассматриваем React, Vue, Angular - можете предложить свои решения Back Django,Java,FastAPi,Ruby, но здесь ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Описание проекта: Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Доделать тг бота Есть бот написан на Ruby, нужно немного доделать функционал. Подробнее опишу в ЛСRubyЗакрыт4 месяца назад
Привет, требуется написать библиатеку платежной системы и подключить на Ruby on rails. Если вы не знаете данный язык, можно не отвечать Подробности в личкуRubyЗакрыт4 месяца назад
Нужен сайт по ключ, есть готовый дизайн. В качестве образца - сайт [url=https://skycoach.gg/]https://skycoach.gg/[/url] От исполнителя необходимо базовое знание в сфере игрового бустинга для более легкой коммуникации. Предпочтение по стеку: Front: vue/react/angular + typescript Back: node js/Ruby [url=https://docs.google.com/document/d/1gNcnhX_yGpt-9bA-Izs6OBSZpoUvJOZ4_ILe2L7FpWk/edit]https://docs.google.com/document/d/1gNcnhX_yGpt-9b...[/url] ТЗ К отклику ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужно написать тесты на готовую работу на Ruby on Rails.RubyТестирование сайтов1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Потрібно написати додаток для онлайн-бронювання готелів з використанням Ruby on Rails.RubyСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Исправить работу модуля транзакций (списаний средств с баланс пользователей) и другие задачи на регулярной основе. Ищу разработчика уровня middle или senior. Оплачу по вашей ставке.RubyПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужно разобраться с настройками сайта на руби и apache2. Почему то сайт на основном домене не открывается, а если прописать алиас то по этому адресу сайт открывается.ApacheRubyМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Backend разработчик Ruby on Rails (middle). Требуется устранить некоторые баги, доработать админку, также внедрить новый функционал. Наш бэкенд стек: RailsPostgreSQL Redis Sidekiq Требования: Опыт работы с Ruby on Rails Понимание ООР Умение работать с Git Основы SQL Работа с командной строкой Просьба в отклике ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте. Задача вот в чем: Есть сайт на ruby on rails. Когда пользователь регистрируется, надо вызвать api нашего сервиса рассылок (justclick.ru). И пользователю должно отправиться письмо для подтверждения email. Когда пользователь подтвердил email, надо получить об этом событии уведомление от ...RubyЗакрытгод назад
Необходим перенос сайта с одного VPS на другой VPS. Сайт написан на Ruby, старый. Сайт маленький. Данные доступа предоставлю после обсуждения всех вопросов.RubyСистемное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
ТЗ на доработку сайта React, RubyСамописная админка 1.[u]что: [/u][b]отображение отдельных записей из блогов среди редакционного материала.[/b] Например: возможность ставить публикации из блогов в фичер на главном экране, добавлять их в рекомендуемые под текстом статьи,возможность ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно поставить на сервер и настроить https://github.com/toddwschneider/sec-13f-filingsRubyСистемное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $60
Доброго дня, Аркадий! Вы работаете с RoR? Сможете принять заказ?RubyЗакрытгод назад
Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога. Серия статей технического и нетехнического содержания о Ruby и не только. Статьи в блог для новичков и программистов, желающих перейти на язык Ruby. Написание текстов согласно предоставляемым ...Написание статейRubyКопирайтинг1 исполнительЗавершенгод назад
Я только начал работать с ruby on rails и у меня возникла проблема. Есть приложение которое в проде на heroku. Склонил его и не могу поднять локальноRubyЗакрытгод назад
У нас есть сайт на Drupal и MySQl. Мы хотим синхронизировать его с MongoDB с помощью Mongify который написан на Ruby. Нужно просто установить Mongify, создать файл config, запускать и проверить синхронизацию DB.Закрытгод назад