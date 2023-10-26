Перенести верстку проекта с ReactJS на Liquid (Ruby)

Есть сверстанные рабочие компоненты работающего интернет-магазина на ReactJS, используются на платформе kiiiosk.store:

Искохдники - https://github.com/merchantly/front-public

StoryBook - https://merchantly.github.io/front-public/



Нужно из них верстку перенести на liquid-шаблоны



Крайне желательно при этом использовать те-же стили и те-же наименования классов. JavaScript переносить или переписывать не требуется, только верстка, но для всех состояний компонентов.



Вам необходимо хорошо понимать как устроен liquid, что такое Drop-ы, немного уметь в Ruby. Сильные знания в html и кросс-браузерной верстке не требуется, так как сама верстка уже есть и даже стили писать не надо.



План старта работ такой:

1. Для старта киньте пожалуйста пример вашей верстки на liquid-шаблона.

2. Знакомимся устно в Google Meet, обсуждаем детали.

3. Заключаем договор или используем безопасную сделку на любом удобном для этого сайте (kwork, freelance и тп)

4. Вы предлагаете смету, сроки, поэтапный план (сумма обсуждается)



Я помогу в организации шаблонов. Шаблоны должны быть в рабочем состоянии в тестовом приложение на Ruby on Rails (предоставляется) в виде репозитория на github. Необходимые для шаблонов данные в виде drop-ов будем обсуждать по мере создания шаблонов (мне от вас нужны будут требования по структуре данных)