Перенести верстку проекта с ReactJS на Liquid (Ruby)

У меня есть готовый макет нужно сверстать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанные рабочие компоненты работающего интернет-магазина на ReactJS, используются на платформе kiiiosk.store:
Искохдники - https://github.com/merchantly/front-public
StoryBook - https://merchantly.github.io/front-public/
Нужно из них верстку перенести на liquid-шаблоны
Крайне желательно при этом использовать те-же стили и те-же наименования классов. JavaScript переносить или переписывать не требуется, только верстка, но для всех состояний компонентов.
Вам необходимо хорошо понимать как устроен liquid, что такое Drop-ы, немного уметь в Ruby. Сильные знания в html и кросс-браузерной верстке не требуется, так как сама верстка уже есть и даже стили писать не надо.
План старта работ такой:
1. Для старта киньте пожалуйста пример вашей верстки на liquid-шаблона.
2. Знакомимся устно в Google Meet, обсуждаем детали.
3. Заключаем договор или используем безопасную сделку на любом удобном для этого сайте (kwork, freelance и тп)
4. Вы предлагаете смету, сроки, поэтапный план (сумма обсуждается)
Я помогу в организации шаблонов. Шаблоны должны быть в рабочем состоянии в тестовом приложение на Ruby on Rails (предоставляется) в виде репозитория на github. Необходимые для шаблонов данные в виде drop-ов будем обсуждать по мере создания шаблонов (мне от вас нужны будут требования по структуре данных)
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