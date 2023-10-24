Boostrap 5 Доделка вёрстки проекта из Figma срочно, работа в ночь

$120
HTML-версткаЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Часть страниц сверстана но не совсем до конца (остался адаптив и проверить на правки, есть микро ошибки)
Адаптивная вёрстка + threeJS (3D)
Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5

Срок завтра до вечера на выполнение, сразу предоставить ссылку на стенд где раз в 2-3 часа обновлять ход работы. Бюджет на вёрстку 120$, оплата будет производиться строго по факту готовности, работ.

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Учитывая объём, точно придется поработать в ночь

Figma
2 месяца назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Frost7049
17 летУзбекистан
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
$120
30 дней
RUBUAHUSDTWMZ
Худший заказчик, не отвечал за 2 неделя! Бросил проект и не заплатил за выполненный часть! Не рекомендую!