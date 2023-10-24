Boostrap 5 Доделка вёрстки проекта из Figma срочно, работа в ночь

Часть страниц сверстана но не совсем до конца (остался адаптив и проверить на правки, есть микро ошибки)

Адаптивная вёрстка + threeJS (3D)

Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5



Срок завтра до вечера на выполнение, сразу предоставить ссылку на стенд где раз в 2-3 часа обновлять ход работы. Бюджет на вёрстку 120$, оплата будет производиться строго по факту готовности, работ.



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Учитывая объём, точно придется поработать в ночь