Сверстать сайт с анимациями

HTML-версткаЗавершен33 заявки144 просмотра
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Нужно сверстать 3 страницы сайта под все устройства. Также важно добавить анимации появления блоков и элементов на странице. Присылайте 3 лучшие ваши работы с анимациями и интерактивными элементами.

Также указывайте сроки и примерную стоимость. Макет вышлю кандидатам в ЛС

2 месяца назад
Andjei96
27 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
$50
5 дней
UAH
Доволен результатом выполненной работы, исполнитель всегда был на связи, вносил правки и сделал очень качественно работу и раньше сроков. Рекомендую! Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, четкое тз и всегда на связи. Рекомендую!
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