Сверстать сайт с анимациями

Нужно сверстать 3 страницы сайта под все устройства. Также важно добавить анимации появления блоков и элементов на странице. Присылайте 3 лучшие ваши работы с анимациями и интерактивными элементами.

Также указывайте сроки и примерную стоимость. Макет вышлю кандидатам в ЛС