Сверстать сайт

нужна профессиональная верстка. требования в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое. стек технологий: + HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI) + Блочная ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать вертску сайта по готовому макету в Figma на Вордпрессе (приложил макет главной страницы).
· каждая надпись это есть активное поле, кнопка, по нажатию пользователь переходит в соотвествующий раздел.
· всего будет 5ть страниц.
· любой представленный текст на страницах - на главной- нужно чтобы имелась возможность править, без прибегания к редизайну.
· предпочитаю работать по принципу - шаг за шагом. Начнем с главной, далее пойдем на подстраницы.
· на протяжении всей работы будет плотное взамодействие с дизайнером - он делает доработку макета, после приступаете к верстке.
· Текстовая часть, материалы, имеются. Их буду размещать на сайте я сам.
· Важно: чтобы на уровне автоматизма, как на каналах Дзен, система выравнивала вставленный текст, присваивала заранее заложенный тип шрифта, высоту букв и т.д.
· Разместить сайт на хостинге в Reg.ru и сделать необходимые настройки (базовые).
Прикладываю первую страницы.
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