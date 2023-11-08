Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен17 заявок142 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо сделать вертску сайта по готовому макету в Figma на Вордпрессе (приложил макет главной страницы).

·         каждая надпись это есть активное поле, кнопка, по нажатию пользователь переходит в соотвествующий раздел.

·         всего будет 5ть страниц.

·         любой представленный текст на страницах - на главной- нужно чтобы имелась возможность править, без прибегания к редизайну.

·         предпочитаю работать по принципу - шаг за шагом. Начнем с главной, далее пойдем на подстраницы.

·         на протяжении всей работы будет плотное взамодействие с дизайнером - он делает доработку макета, после приступаете к верстке.

·         Текстовая часть, материалы, имеются. Их буду размещать на сайте я сам.

·         Важно: чтобы на уровне автоматизма, как на каналах Дзен, система выравнивала вставленный текст, присваивала заранее заложенный тип шрифта, высоту букв и т.д.

·         Разместить сайт на хостинге в Reg.ru и сделать необходимые настройки (базовые).

 

Прикладываю первую страницы.

2 месяца назад
guest_1496622903552
Россия
7 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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Выбранный исполнитель
vinnywww
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
$100
2 дня
RUB
Вадим лоялен к заказчику, выполняет работы добросовестно и грамотно. Часть работ он для меня выполнил и мы продолжаем работы. Рекомендую.
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