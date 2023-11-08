Сверстать сайт

Здравствуйте!

Необходимо сделать вертску сайта по готовому макету в Figma на Вордпрессе (приложил макет главной страницы).

· каждая надпись это есть активное поле, кнопка, по нажатию пользователь переходит в соотвествующий раздел.

· всего будет 5ть страниц.

· любой представленный текст на страницах - на главной- нужно чтобы имелась возможность править, без прибегания к редизайну.

· предпочитаю работать по принципу - шаг за шагом. Начнем с главной, далее пойдем на подстраницы.

· на протяжении всей работы будет плотное взамодействие с дизайнером - он делает доработку макета, после приступаете к верстке.

· Текстовая часть, материалы, имеются. Их буду размещать на сайте я сам.

· Важно: чтобы на уровне автоматизма, как на каналах Дзен, система выравнивала вставленный текст, присваивала заранее заложенный тип шрифта, высоту букв и т.д.

· Разместить сайт на хостинге в Reg.ru и сделать необходимые настройки (базовые).

Прикладываю первую страницы.