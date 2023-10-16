Сверстать сайт

Привіт Є дизайн сайту у Фігмі: https://www.figma.com/file/X8nSM7mMyT3gjSQTviaz00/Tinkerteens-CRM-(Copy)?type=design&node-id=97%3A555&mode=design&t=5XKMugyYDkiRYjrD-1 Частина сторінок вже затверджена (вони з галочкою ?, можете оцінити поки тільки їх), нові сторінки дизайняться і затверджуються. Треба зверстати адаптивно, з БЕМ і модульно, ...
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Сверстать трехстраничный лендинг
Дизайн в фигма, скину в телеграмм
Анимированный сайт с мультиязычносью англ/русс
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