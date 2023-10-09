Верстка опенкарт

на сайте подглючивают виджеты вывода блоков на страницы. Нужно разобраться, почему они не отображаются на нужных страницах и починить. И объяснить, если что-то делается не так. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.
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Есть сайт на опенкакрт. Нужен человек для доработки сайта. Верстка, настройка. Задач на 3 недели. Кто готов поработать? Задачи будем оценивать по задачно. Оплата на карту
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