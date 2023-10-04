Верстка блока для сайта Wordpress по картинке / Advanced Custom Fields

$7
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки158 просмотров
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Сделать натяжку блока на сайт WordPress [тема построена через плагин Advanced Custom Fields] с 4 колонками и кнопками заказать прайс (см.скриншот)
Вставить этот блок на главную страницу сайта в определенное место, сделать всплывающую форму обратной связи при нажатии на кнопки (см.скриншот).

WordPress
2 месяца назад
mytnygm
Иван 
30 летАвстралия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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