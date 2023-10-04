Посадка сайта на Wordpress

Размер сайта 8 уникальных страниц. Сайт похож на формат блога, где идет множество записей. Для записей существует 3 шаблона оформления, каждый шаблон подключается в зависимости от категории в которой находится запись. Для страниц подключаются свои шаблоны, они задаются вручную в выборе шаблона в админ панели wp либо привязываются к определенному id.

Для каждого шаблона записи/страницы указан свой набор дополнительных полей, они уже созданы в плагине ACF, нужно подключить именно их. В ТЗ подписано каждое поле которое выводится (указано названия полей).

Верстка сайта в работе, будет готова через неделю. Заранее ищу исполнителя, который готов сразу начать функционально реализовывать блоки, либо начать когда будет готова верстка первых страниц.

Посадка выполняется по несколько страниц. Функционально одна из сложных функций это форма отправки и вывода комментариев wordpress. Нужно иметь опыт в этом.

Ниже прикреплен скрин отправки комментария, нужно реализовать с минимальным количеством плагинов отправку этой формы и вывод в JS.

Особенности формы:

загрузка изображения для аватарки (для гостя)

дополнительные текстовые поля

функция рейтинга для комментария

возможность загрузить изображения и прикрепить их в комментарии

Бюджет от 300$ в зависимости от предложений. Отправляю подробное ТЗ и макеты заинтересованным исполнителям. В заявке обязательно укажите и опишите сможете ли реализовать такую форму отправки комментария.