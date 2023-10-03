Разработать личный кабинет

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок35 просмотров
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Необходимо разработать функционал личного кабинета для инвестиционной компании. (как со стороны клиента, так и со стороны администратора).

регистрация, верификация, пополнение и вывод средств клиента (usdt/банковские карты).

мониторинг депозита, просмотр актуальной информации по счету, реферальная программа и т.д.

со стороны администратора - список всех клиентов, депозиты, заявки, верификация и т.д.

3 месяца назад
guest_16484854749576
Польша
2 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
immrdimm
Дмитрий 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
$150
30 дней
RUB