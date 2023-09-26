Доработать сайт на wordpress, нужно к нему подключить эквайринг от Сбербанка сам сайт - https://mercedesblack.ru/ Нужно ,что бы при заказе машины можно было внести предоплату ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать тему для prestashop с нуля.
Верстку предоставим.
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