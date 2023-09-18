Редактирование кода страницы магазина на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок217 просмотров
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Здравствуйте. Нужна помощь в редактировани кода (шаблона) сайта на Wordpres.

На странице магазина выводятся категории с повторами, то есть строчки с категориями дублируются.

Каталог сделан через WooCommerce, сама страница визуально сделана с помощью Woo Page Builder. Скриншот прилагаю. Бюджет - предлагайте, будем обсуждать.

WordPress
3 месяца назад
andei_leo
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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