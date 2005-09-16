Необходимо корректно установить DLE на сервер, установить модуль граббер, и другие основные модули для корректной работы сайта.
OpenCart Version 2.3.0.2 - ошибка 500 при сохранении товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
OpenCart Version 2.3.0.2 (rs.6)
Когда я редактирую товар и нажимаю "Сохранить", выходит ошибка:
"Страница недоступна. Сайт пока не может обработать этот запрос. HTTP ERROR 500"
В админку заходит и пользовательская часть сайта открывается.
Нужно исправить
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