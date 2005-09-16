OpenCart Version 2.3.0.2 - ошибка 500 при сохранении товара

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки35 просмотров
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OpenCart Version 2.3.0.2 (rs.6)

Когда я редактирую товар и нажимаю "Сохранить", выходит ошибка:
"Страница недоступна. Сайт пока не может обработать этот запрос. HTTP ERROR 500"

В админку заходит и пользовательская часть сайта открывается.

Нужно исправить

OpenCart
3 месяца назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад