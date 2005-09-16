Перенос сайта с одной CMS на другую.

Сайт написан компанией Webosnova на OpenCart нужно перенести сайт или на стандартный шаблон OpenCart или на WooCommerce или на Cs-Cart без потери товаров на текущем сайте.



Доступ к сайту и к админке сброшу вличку.

Если работали и знаете коды этих сайтов и + их - то пишите бюджет и время работы.