Перенос сайта с одной CMS на другую.

$11
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки23 просмотра
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Сайт написан компанией Webosnova на OpenCart нужно перенести сайт или на стандартный шаблон OpenCart или на WooCommerce или на Cs-Cart без потери товаров на текущем сайте.

Доступ к сайту и к админке сброшу вличку.
Если работали и знаете коды этих сайтов и + их - то пишите бюджет и время работы.

3 месяца назад
guest_1694598661600
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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