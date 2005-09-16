Перенос сайта с одной CMS на другую.

Необходимо разработать модуль для Drupal 10, наподобии Double Field, но с возможностью добавления типа поля Image.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт написан компанией Webosnova на OpenCart нужно перенести сайт или на стандартный шаблон OpenCart или на WooCommerce или на Cs-Cart без потери товаров на текущем сайте.
Доступ к сайту и к админке сброшу вличку.
Если работали и знаете коды этих сайтов и + их - то пишите бюджет и время работы.
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