Ищу wordpress/woocomerce разработчика, по большей части работа с шаблонами. Есть постоянные заказчики и заказы. Т.к. большой обьем работы сам не справляюсь, кому интересно пишите в лс.
Перенести ворпресс на новый сервер, помочь с ссылками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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