Amo CRM первичная настройка функций

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки39 просмотров
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Здравствуйте
Нужно настроить обработку лидов, приходящих с сайта, чата и вотсапа.
Подключить почту, чатбота, pipeline.
Хочу узнать условия.

Спасибо

3 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад