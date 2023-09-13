Необходимо настроить страницу "Оформление заказа"

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки9 просмотров
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После добавления заказа в корзину и перехода на страницу оформление заказа, она выводится некорректно, поля ввода текста становятся прозрачными, нужно сделать так, чтобы всё работало и отображалось корректно

Сайт на WP

4 месяца назад
stanislavflowers
Станислав 
25 летРоссия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$10
1 день
RUBWMZ
Всё отлично!
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