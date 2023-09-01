[Wix] Настроить инстаграм виджет

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок17 просмотров
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Есть сайт на Wix, на нем в разделе CMS есть коллекция (то есть, список айтемов - и у каждого отдельная страница на сайте).

Нужно сделать, чтобы на странице каждого из айтемов были размещены посты из инстаграма (у каждого айтема есть свои ссылки на эти посты; может быть от 1 до 10 ссылок)

4 месяца назад
guest_16367238792199
Грузия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад