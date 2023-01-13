Вёрстка сайтов только качественно и в срок.
Здравствуйте! Меня зовут Борис. Если Вашей компании нужен яркий и современный сайт, вы попали по адресу:
К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому вашему желанию, готов работать над проектом абсолютно любой стилистики, которая вам будет необходима.
Заказывая у меня, Вы получите:
- уникальный дизайн
- полностью адаптивный сайт под любые устройства
- все исходники в подарок абсолютно бесплатно
- гарантия на все работы
- бесплатная техподдержка в течении 30 дней
Вежливое и комфортное общение!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
Род занятий:
- Разработка дизайна сайтов
- Верстка адаптивных сайтов
- Обслуживание, поддержка сайтов
Портфолио:
http://starttarget.kda.kz/
https://doorhan-grodno.by/garazhnyye-vorota
Всего выполнено более 100 проектов
Услуга включает:
Адаптивный сайт
Установка на хостинг
Форма обратной связи
Форма заказа
Подбор картинок
Онлайн консультант
Наполнение контентом
Админ-панель
Срок выполнения: от 2 дней
Портфолио
- Разработка сайта Landing Page5 просмотров
- Разработка сайта на движке Wordpress + Elementor Pro13 просмотров
- Figma + Wordrpess + Elementor Pro1 просмотр
- Figma + Wordrpess + Elementor Pro2 просмотра
- Figma + Wordrpess + Elementor Pro4 просмотра
- Wordpress + Elementor Pro4 просмотра
- Разработка корпоративного сайта7 просмотров
- Разработка сайта по дизайну, Wordpress + Elementor16 просмотров
- Разработка дизайна + верстка сайта LandingPage14 просмотров
- Разработка дизайна + верстка сайта LandingPage36 просмотров
- Разработка дизайна + верстка сайта LandingPage39 просмотров