legositekz

Борис Лихачев legositekz

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Профессиональная верстка сайтов - HTML/CCS/FlexBox/Grid/JS

Вёрстка сайтов только качественно и в срок.

Здравствуйте! Меня зовут Борис. Если Вашей компании нужен яркий и современный сайт, вы попали по адресу:

К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому вашему желанию, готов работать над проектом абсолютно любой стилистики, которая вам будет необходима.

Заказывая у меня, Вы получите:

- уникальный дизайн

- полностью адаптивный сайт под любые устройства

- все исходники в подарок абсолютно бесплатно

- гарантия на все работы

- бесплатная техподдержка в течении 30 дней

Вежливое и комфортное общение!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

Род занятий:

- Разработка дизайна сайтов

- Верстка адаптивных сайтов

- Обслуживание, поддержка сайтов

Портфолио:
http://starttarget.kda.kz/

https://spicybanana.agency/

https://gaz-service.kz/

https://gask.kz/

https://doorhan-grodno.by/garazhnyye-vorota

https://spicybanana.agency/

https://almatyhome.kz/

https://femida-center.kz/

https://ip-cam.kz/

https://qazaqgazcentr.kz

https://nurplast.kz

https://alakolmid.kz

https://vprofil.kz/

https://adilzaman.kz/

https://konderbiz.kz/

https://webprof.kz/

https://botaqantv.kz/

https://legosite.kz/

Всего выполнено более 100 проектов

Услуга включает:

  • Адаптивный сайт

  • Установка на хостинг

  • Форма обратной связи

  • Форма заказа

  • Подбор картинок

  • Онлайн консультант

  • Наполнение контентом

  • Админ-панель

Срок выполнения: от 2 дней

#6Opencart
#12Создание интернет-магазинов
#36Node.js
#75Верстка страниц
#78Адаптивная верстка
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#377
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Интернет-магазины

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Vladislavlvs
Владислав 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Cоздать сайт интернет магазин
OpencartСоздание интернет-магазинов
Исполнителен
Спасибо
Ответный отзыв
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Верстка страницы (можно на конструкторе)
FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
Все очень быстро. Спасибо. Выше ожиданий! Буду обращаться!!! Рекоммендую
Спасибо
Ответный отзыв
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Создать сайт несуществующей компании 4-6 стр.
ChatGPTWordPress
Все отлично, быстро набросал 2 простых сайта под мои требования.
Спасибо, буду и дальше стараться!
Ответный отзыв
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Почистить сайт от вирусов
Отлично выполненная работа. Приятно иметь дело. Рекомендую.
Буду и дальше стараться!
Ответный отзыв
lokrus
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Видалити вірус з сайту
Работа по удалению вредоносного кода выполнена на 5++. Все время был на связи во время выполнения работы. Выполнением поставленной задачи я доволен.
Отличный заказчик рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#98
Сайты «под ключ»
6 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#78
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $50от 3 дней
#16
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
#432