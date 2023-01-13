Профессиональная верстка сайтов - HTML/CCS/FlexBox/Grid/JS

Вёрстка сайтов только качественно и в срок.

Здравствуйте! Меня зовут Борис. Если Вашей компании нужен яркий и современный сайт, вы попали по адресу:

К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому вашему желанию, готов работать над проектом абсолютно любой стилистики, которая вам будет необходима.

Заказывая у меня, Вы получите:

- уникальный дизайн

- полностью адаптивный сайт под любые устройства

- все исходники в подарок абсолютно бесплатно

- гарантия на все работы

- бесплатная техподдержка в течении 30 дней

Вежливое и комфортное общение!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

Род занятий:

- Разработка дизайна сайтов

- Верстка адаптивных сайтов

- Обслуживание, поддержка сайтов

Портфолио:

http://starttarget.kda.kz/

https://spicybanana.agency/

https://gaz-service.kz/

https://gask.kz/

https://doorhan-grodno.by/garazhnyye-vorota

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https://vprofil.kz/

https://adilzaman.kz/

https://konderbiz.kz/

https://webprof.kz/

https://botaqantv.kz/

https://legosite.kz/

Всего выполнено более 100 проектов

Услуга включает:

Адаптивный сайт

Установка на хостинг

Форма обратной связи

Форма заказа

Подбор картинок

Онлайн консультант

Наполнение контентом

Админ-панель

Срок выполнения: от 2 дней