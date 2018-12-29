Необходимо разработать малостраничный сайт на WordPress для несуществующей компании. Сайт должен состоять из 4-6 страниц с уникальным контентом, созданным с использованием AI. Важно, чтобы основное содержание находилось на главной странице для индексации в Google. Предоставьте шаблон, установите WP и наполните сайт. Оплата 10$ за проект.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется сделать копию лендинга на Тильде с сайта по указанной ссылке. Задача включает перенос материалов, перевод текста на русский, выбор цвета и ароматов, а также реализацию функционала оформления заказа. Пункты меню должны быть через всплывающие окна. Необходим опыт работы с Тильдой и примеры выполненных проектов.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать скрипт для анализа сайтов с использованием API Megaindex. Скрипт должен принимать API ключ, регионы и список сайтов, а затем выводить результаты в виде таблицы с данными о видимости, позициях в поисковых системах и оценочном трафике. Возможен вывод в консоль или в формате CSV/Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать иллюстрацию при прикрепленным примерам, только изменить планировку. Сначала закажу одну. Всего нужно будет 6шт в одном стиле. Укажите цену за 1шт. Сейчас нужно нарисовать контейнер Площадь 3,5 м2 габариты ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу авторов для написания статей по интернет-маркетингу. Я бы сказал, что это скорей работа журналистом или техническим писателем. Блогером по найму ) В статьях будет указано ваше авторство. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
По сайту krovaten.ru 1. Для верхнего меню сделать возможность выпадающего меню. Меню должно редактироваться в админке как обычно, добавляя вложенные пункты. 2. Для страниц категорий (пример https://krovaten.ru/dlya-hostela/) сделать возможность добавлять описание и выводить ...Завершен5 лет назад
Требуется создать личный кабинет для клиентов мед.центра, в котором клиенты-организации смогут добавлять и просматривать информацию о своих сотрудниках. Какие примерно данные - можно посмотреть в прикрепленном документе. Личный кабинет по API получает ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт masterkvell ru работает на UMI.CMS Нужно аккуратно и красиво подправить проблемы и внести изменения в сайт: Ссылки на миссию и исключению ответственности переместить в подвал (всю строку с этими ссылками ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт masterkvell . ru Работает на UMI.CMS Business Нужно сделать адаптивную верстку, чтобы нормально отображался на смартфонах и планшетах. Делать на основании того, что есть. Чтобы все сворачивалось, перестраивалось или скрывалось. Отдельный дизайн ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайте http://www.smis-expert.com/sales/ в папку установлена отдельная копия WP с woocommerce. В этой теме нужно сделать левый сайдбар под виджеты (если конкретно, то под виджет меню).Завершен6 лет назад
Магазин работает на ocStore Version 1.5.3.1 Хочу перенести на Opencart.CMS 2.3 (думаю взять сборку Opencart.Pro) Основная задача перенести все категории и товары с сохранением метатегов и URL. Заказов и клиентов в базе нет, ...Завершен6 лет назад
- $5
Добавить компанию в 50 каталогов/справочников по списку по порядку. Считаются только успешные размещения (есть ссылка на страницу, либо статус на модерации) Порядок работы: 1. Открываем сайт по списку 2. Смотрим, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте боковое меню "Услуги" сделано с помощью представления, прикрепил скриншот. Представление выводится на мини панели. Нужно добавить в это меню (или ниже в эту же минипанель) категорию "Специалисты", где должны выводится все специалисты из ...Завершен7 лет назад
Сайт сделан на html + скрипты, всего 57 страниц. Нужно перенести всё на Wordpress и перенести содержимое страниц. Результат работы - этот же сайт работающий на WP вместе со всем содержимым Все ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт-каталог сантхенического оборудования на немецком, требуется перенести всё в русский каталог. Карточка представляется из себя: фото (чаще всего 1, иногда 2-3) + характеристики. Гугл Переводчик с описанием справляется хорошо. Характеристики заполнять не ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Настроить 404 Решить проблему с популярными дублями страниц (www. index.php index.html /) Добавить rel="next" и rel="prev" в постраничной навигации Настроить редирект со старых технических адресов на ЧПУ (ЧПУ уже есть) Проблема ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Комментарии выходят за пределы области для контента, пример: http://pds6.ru/gostevaya-kniga/ Если смотреть код, то кажется будто для контента установлена высота height: 861px; но это значение нигде не прописано, ни в шаблоне, ни в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Сайт liteiniimed. spb. ru Работает на Joomla 1.5 Главное меню вверху выполнено на флеше. Вместо него нужно сделать такое же текстом + графика Там есть анимация при наведении мышкой, ее не обязательно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно сделать 3d модель ритуального памятника. Любой популярный формат, который можно загрузить сюда http://3dfile.io/ (чтобы встроить потом на сайт) Сейчас прицениваюсь. Всего надо будет 113 памятников. Пример памятника прикрепил. Это ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад