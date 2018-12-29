donoway

Илья donoway

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Создать сайт несуществующей компании 4-6 стр.

    Необходимо разработать малостраничный сайт на WordPress для несуществующей компании. Сайт должен состоять из 4-6 страниц с уникальным контентом, созданным с использованием AI. Важно, чтобы основное содержание находилось на главной странице для индексации в Google. Предоставьте шаблон, установите WP и наполните сайт. Оплата 10$ за проект.

    ChatGPTWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать копию лендинга на Тильде

    Требуется сделать копию лендинга на Тильде с сайта по указанной ссылке. Задача включает перенос материалов, перевод текста на русский, выбор цвета и ароматов, а также реализацию функционала оформления заказа. Пункты меню должны быть через всплывающие окна. Необходим опыт работы с Тильдой и примеры выполненных проектов.

    Tilda
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт анализа сайтов через API сервиса

    Необходимо разработать скрипт для анализа сайтов с использованием API Megaindex. Скрипт должен принимать API ключ, регионы и список сайтов, а затем выводить результаты в виде таблицы с данными о видимости, позициях в поисковых системах и оценочном трафике. Возможен вывод в консоль или в формате CSV/Excel.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать страницу(блоки) в Divi Wordpress

    Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать иллюстрацию контейнер с вещами.

    Нужно нарисовать иллюстрацию при прикрепленным примерам, только изменить планировку. Сначала закажу одну. Всего нужно будет 6шт в одном стиле.   Укажите цену за 1шт. Сейчас нужно нарисовать контейнер Площадь 3,5 м2 габариты ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Автор, блогер, копирайтер (интернет и маркетинг)

    Ищу авторов для написания статей по интернет-маркетингу.   Я бы сказал, что это скорей работа журналистом или техническим писателем. Блогером по найму ) В статьях будет указано ваше авторство.   ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки на сайте WP

    По сайту krovaten.ru 1. Для верхнего меню сделать возможность выпадающего меню. Меню должно редактироваться в админке как обычно, добавляя вложенные пункты. 2. Для страниц категорий (пример https://krovaten.ru/dlya-hostela/) сделать возможность добавлять описание и выводить ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать личный кабинет клиента для медцентра

    Требуется создать личный кабинет для клиентов мед.центра, в котором клиенты-организации смогут добавлять и просматривать информацию о своих сотрудниках. Какие примерно данные - можно посмотреть в прикрепленном документе. Личный кабинет по API получает ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разные правки в шаблоне на сайте UMI.CMS

    Сайт masterkvell ru работает на UMI.CMS Нужно аккуратно и красиво подправить проблемы и внести изменения в сайт: Ссылки на миссию и исключению ответственности переместить в подвал (всю строку с этими ссылками ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку на UMI.CMS

    Сайт masterkvell . ru Работает на UMI.CMS Business Нужно сделать адаптивную верстку, чтобы нормально отображался на смартфонах и планшетах. Делать на основании того, что есть. Чтобы все сворачивалось, перестраивалось или скрывалось. Отдельный дизайн ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенести магазин с opencart 1.5 на opencart 2.3

    Магазин работает на ocStore Version 1.5.3.1 Хочу перенести на Opencart.CMS 2.3 (думаю взять сборку Opencart.Pro) Основная задача перенести все категории и товары с сохранением метатегов и URL. Заказов и клиентов в базе нет, ...

    ocStoreOpencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Зарегистрировать в 50 каталогов

    $5

    Добавить компанию в 50 каталогов/справочников по списку по порядку. Считаются только успешные размещения (есть ссылка на страницу, либо статус на модерации) Порядок работы: 1. Открываем сайт по списку 2. Смотрим, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить меню drupal 7

    На сайте боковое меню "Услуги" сделано с помощью представления, прикрепил скриншот. Представление выводится на мини панели. Нужно добавить в это меню (или ниже в эту же минипанель) категорию "Специалисты", где должны выводится все специалисты из ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перенести сайт на WP

    Сайт сделан на html + скрипты, всего 57 страниц. Нужно перенести всё на Wordpress и перенести содержимое страниц. Результат работы - этот же сайт работающий на WP вместе со всем содержимым Все ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина (приветствуется знание немецкого)

    Есть сайт-каталог сантхенического оборудования на немецком, требуется перенести всё в русский каталог. Карточка представляется из себя: фото (чаще всего 1, иногда 2-3) + характеристики. Гугл Переводчик с описанием справляется хорошо. Характеристики заполнять не ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Устранить проблемы с адресацией OpenCart

    $5

    Настроить 404 Решить проблему с популярными дублями страниц (www. index.php index.html /) Добавить rel="next" и rel="prev" в постраничной навигации Настроить редирект со старых технических адресов на ЧПУ (ЧПУ уже есть) Проблема ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить шаблон wordpress

    $5

    Комментарии выходят за пределы области для контента, пример: http://pds6.ru/gostevaya-kniga/ Если смотреть код, то кажется будто для контента установлена высота height: 861px; но это значение нигде не прописано, ни в шаблоне, ни в ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переверстать flash меню в обычное

    $5

    Сайт liteiniimed. spb. ru Работает на Joomla 1.5 Главное меню вверху выполнено на флеше. Вместо него нужно сделать такое же текстом + графика Там есть анимация при наведении мышкой, ее не обязательно ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модель памятник в 3D

    $10

    Нужно сделать 3d модель ритуального памятника. Любой популярный формат, который можно загрузить сюда http://3dfile.io/ (чтобы встроить потом на сайт) Сейчас прицениваюсь. Всего надо будет 113 памятников. Пример памятника прикрепил. Это ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Создать сайт несуществующей компании 4-6 стр.
ChatGPTWordPress
Спасибо, буду и дальше стараться!
Все отлично, быстро набросал 2 простых сайта под мои требования.
Ответный отзыв
achevozerov
Андрей 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Скрипт анализа сайтов через API сервиса
Всё отлично: быстрая обратная связь, оплата в срок, адекватные требования Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена в срок. Чувствуется, что задача оказалась не простая, но Андрей сделал как я примерно и хотел. Рекомендую
Ответный отзыв
Julaland
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать иллюстрацию контейнер с вещами.
надежный заказчик, рекомендую
Рекомендую Юлию к сотрудничеству. Попался тяжелый клиент, долго мучались, Юля постоянно была на связи и быстро вносила правки.
Ответный отзыв
delai_horosho
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Доработки на сайте WP
WordPress
Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
Владислав быстро выполнил задание в озвученные время, рекомендую!
Ответный отзыв
tanya210392
Татьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Сделать адаптивную верстку на UMI.CMS
Всё прошло на высшем уровне - оплата в полном объёме, без задержек. Обратная связь - на высоте. Однозначно рекомендую Илью к сотрудничеству!
Татьяна оправдала ожидания :) Если понадобится адаптивная верстка, знаю к кому обращаться.
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