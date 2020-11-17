Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Победила в конкурсе, проект адаптировала под клиента. Супер
Ответный отзыв
спасибо за конкурс, Денис всегда на связи, точная постановка задачи, гарантированная оплата!
$5
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Юлию к сотрудничеству. Попался тяжелый клиент, долго мучались, Юля постоянно была на связи и быстро вносила правки.
Ответный отзыв
надежный заказчик, рекомендую