Julaland

Юлия Кацуба Julaland

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Яркий дизайн серой реальности

Графический дизайн

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Отзывы заказчиков

ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
4 года назад
Ландшафтный дизайн заднего двора
Победила в конкурсе, проект адаптировала под клиента. Супер
спасибо за конкурс, Денис всегда на связи, точная постановка задачи, гарантированная оплата!
Ответный отзыв
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать иллюстрацию контейнер с вещами.
Рекомендую Юлию к сотрудничеству. Попался тяжелый клиент, долго мучались, Юля постоянно была на связи и быстро вносила правки.
надежный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв