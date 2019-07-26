web2up

Денис Березин web2up

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
akma_1810
Акмарал 
28 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Исправить гамбургер сайта
Обращаюсь уже второй раз, задачу делает быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, всегда на связи, быстрая оплата, работаю с ним не первый раз, всегда рад сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужен специалист для доработок сайта на вордпресс
Денис крутой фрилансер — мой заказ выполнен за пару часов, всё по ТЗ. И подход правильный, делает как для себя, советует что лучше использовать на сайте. Спасибо! +++++
Понимающий, грамотный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, быстрая оплата. Приятно было работать.
Ответный отзыв
vitviolli
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Поправить кодировку в письмах codeigniter, проблемы с кириллицей.
Все было сделано быстрее чем я ожидал. Спасибо за работу! Рекомендую!
Надежный заказчик, всегда на связи, приятно было работать, всем рекомендую!
Ответный отзыв
maestro1
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Разместить картинку в скрипт на WP
Отлично. А главное без предоплаты)) Сначала проверил, а потом оплатил.
Надежный заказчик, быстрая оплата, понятное задание, всегда на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
yurec2073
Юрий 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Перевести сайт с php 5.4.45 на php 7.1.28
Четко, быстро, профессионально. Рекомендую к сотрудничеству.
Надежны заказчик, всегда на связи, понятное задание, быстрая оплата. Приятно было работать. Всем рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв