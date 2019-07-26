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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Обращаюсь уже второй раз, задачу делает быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, быстрая оплата, работаю с ним не первый раз, всегда рад сотрудничеству. Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Денис крутой фрилансер — мой заказ выполнен за пару часов, всё по ТЗ. И подход правильный, делает как для себя, советует что лучше использовать на сайте. Спасибо! +++++
Ответный отзыв
Понимающий, грамотный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, быстрая оплата. Приятно было работать.
$10
10 баллов
4 года назад
Все было сделано быстрее чем я ожидал. Спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Надежный заказчик, всегда на связи, приятно было работать, всем рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Отлично. А главное без предоплаты)) Сначала проверил, а потом оплатил.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, быстрая оплата, понятное задание, всегда на связи. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
Четко, быстро, профессионально. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Надежны заказчик, всегда на связи, понятное задание, быстрая оплата. Приятно было работать. Всем рекомендую к сотрудничеству