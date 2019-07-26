Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые ...
Разместить картинку в скрипт на WP
Здравствуйте,
К вордпресс добавлен файл, который отвечает за шаги которые должен проделать пользователь, чтобы отправить заявку.
И нужно чтобы на 2 шаге картинка отображалась в определенном месте, а на 1 и 3 была скрыта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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