Разместить картинку в скрипт на WP

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Завершен6 заявок203 просмотра

Здравствуйте,

К вордпресс добавлен файл, который отвечает за шаги которые должен проделать пользователь, чтобы отправить заявку.

И нужно чтобы на 2 шаге картинка отображалась в определенном месте, а на 1 и 3 была скрыта

WordPress
6 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отлично. А главное без предоплаты)) Сначала проверил, а потом оплатил.
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Заявки фрилансеров

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад