Изменить форму публикации (поменять поля, Cotonti)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок135 просмотров

На сайте есть форма создания проектов. Нужно поменять форму изменив поля, убрать ненужные. Детали в личку.

6 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров