Ускорение оптимизация работы умного фильтра 1С-Битрикс

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Что имеем? 

1С-Битрикс: Бизнес 30000 товаров, 4 свойства внутри наверное тысячи вариантов. Комбинаций неизвестно сколько. 

Есть "механизм подбора товаров" – умный фильтр, вынесенный за пределы штатного. 

Функционирует на 4 свойствах. 

Тип (транспортного средства) (строка) 

Марка (строка множественная) 

Модель (строка множественная) 

Год (строка множественная) 

Все функционирует как надо, результаты выдает. 

Поля в фильтре зависимые, пока не выберешь предыдущий, последующий не сформируется. 

Но ужасно медленно. Переключение между свойствами занимает 4-7 сек.  

Это надо максимально ускорить минимизируя время до 0,5-1 сек. к примеру. 

можете сделать?

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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