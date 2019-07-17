Здравствуйте! Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой. Выдать результат ...
Ускорение оптимизация работы умного фильтра 1С-Битрикс
Что имеем?
1С-Битрикс: Бизнес 30000 товаров, 4 свойства внутри наверное тысячи вариантов. Комбинаций неизвестно сколько.
Есть "механизм подбора товаров" – умный фильтр, вынесенный за пределы штатного.
Функционирует на 4 свойствах.
Тип (транспортного средства) (строка)
Марка (строка множественная)
Модель (строка множественная)
Год (строка множественная)
Все функционирует как надо, результаты выдает.
Поля в фильтре зависимые, пока не выберешь предыдущий, последующий не сформируется.
Но ужасно медленно. Переключение между свойствами занимает 4-7 сек.
Это надо максимально ускорить минимизируя время до 0,5-1 сек. к примеру.
можете сделать?
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