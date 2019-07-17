Согласно результатам проверки сайта с помощью сервиса google page speed, скорость загрузки довольно низка. -нужно сделать оптимизацию кода и скорости загрузки - провести оптимизацию изображений - нужно их сжать и перевести в современные ...
Realtime баттлы на сайт как на datdrops
Необходимо добавить такой функционал на сайт.
Функционал не точь в точь как на указанном сайте. А его некоторая часть.
Есть алгоритм одиночного открытия кейса, есть удобная функция для получения айтема и анимации рулетки.
Задача в несколько шагов сделать реалтайм приложение которое учитывает количество игроков (2-4), и по очереди открывает заданные вначале кейсы.
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