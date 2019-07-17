Realtime баттлы на сайт как на datdrops

https://datdrop.com/battles

Необходимо добавить такой функционал на сайт.

Функционал не точь в точь как на указанном сайте. А его некоторая часть.

Есть алгоритм одиночного открытия кейса, есть удобная функция для получения айтема и анимации рулетки.

Задача в несколько шагов сделать реалтайм приложение которое учитывает количество игроков (2-4), и по очереди открывает заданные вначале кейсы.