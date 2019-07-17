Realtime баттлы на сайт как на datdrops

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Закрыт1 заявка129 просмотров

https://datdrop.com/battles

Необходимо добавить такой функционал на сайт.

Функционал не точь в точь как на указанном сайте. А его некоторая часть.

Есть алгоритм одиночного открытия кейса, есть удобная функция для получения айтема и анимации рулетки.

Задача в несколько шагов сделать реалтайм приложение которое учитывает количество игроков (2-4), и по очереди открывает заданные вначале кейсы.

6 лет назад
a-korablev
Андрей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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