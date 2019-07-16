Здравствуйте Ищу программиста для разработки сервиса желательно на Laravel. Описание задания тут https://docs.google.com/document/d/1_vQPSBtmBUT5W-r-xAQAX-3o0-XUhVUQJHl1QNBIP3c/edit?usp=sharing
Выполнить правила индексации для фильтров
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty
Просьба реализовать на сайте правила индексации для страниц фильтрации, указанные в документе по ссылке.
https://docs.google.com/document/d/1DapwpatYKkaBBAf3IWNj0HfwCB8YHK6rR_PWOm0hluQ/edit#heading=h.rs7gk467w7xy
Часть правил соблюдается на сайте (добавлены для проверки и понимания общих правил), часть не выполнены - их необходимо реализовать. Ограничение индексации страниц фильтрации, бесполезных с точки зрения поиска необходимо для улучшения индексации и сканирования сайта поисковыми роботами, что способствует улучшению ранжирования страниц сайта в поисковых системах.
В заявке просьба указывать стоимость и срок.
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